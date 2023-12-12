НБА. 35 очков Дончича помогли Далласу обыграть Мемфис, Клипперс переиграл Портленд

Сегодня, 12 декабря, состоялись в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось 13 матчей.

В одном из матчей сыграли "Мемфис Гриззлиз" и "Даллас Маверикс". Гости победили со счётом 120:113.

Самым результативным игроком матча стал форвард "Мемфиса" Джарен Джексон-младший. На его счету 41 очко, четыре подбора и две результативные передачи. В составе "Далласа" отметился Лука Дончич. Он набрал 35 очков, совершил восемь подборов и шесть передач.

В параллельном матче "Лос-Анджелес Клипперс" принимал "Портленд Трэйл Блэйзерс". Хозяева обыграли гостей со счётом 132:127.

Самым результативным игроком матча стал защитник "Портленда" Анферни Саймонс. Он набрал 38 очков, совершил один подбор и четыре передачи. Другой защитник, Шэйдон Шарп, отметился 27 очками, тремя подборами и шестью передачами.

Лучшим игроком в составе "Клипперс" стал форвард Кавай Леонард. На его счету 34 очка, шесть подборов и пять результативных передач. Его партнёр по команде защитник Джеймс Харден отметился 20 очками, семью подборами и семью передачами.

Результаты игрового дня НБА 12 декабря:

"Шарлотт Хорнетс" – "Майами Хит" – 114:116

"Орландо Мэджик" – "Кливленд Кавальерс" – 104:94

"Детройт Пистонс" – "Индиана Пэйсерс" – 123:131

"Филадельфия Сиксерс" – "Вашингтон Уизардс" – 146:101

"Нью-Йорк Никс" – "Торонто Рэпторс" – 136:130

"Атланта Хоукс" – "Денвер Наггетс" – 122:129

"Нью-Орлеан Пеликанс" – "Миннесота Тимбервулвз" – 121:107

"Мемфис Гриззлиз" – "Даллас Маверикс" – 113:120

"Хьюстон Рокетс" – "Сан-Антонио Спёрс" – 93:82

"Милуоки Бакс" – "Чикаго Буллз" – 133:129 ОТ

"Оклахома-Сити Тандер" – "Юта Джаз" – 134:120

"Сакраменто Кингз" – "Бруклин Нетс" – 131:118

"Лос-Анджелес Клипперс" – "Портленд Трэйл Блэйзерс" – 132:127.