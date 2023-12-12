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НБА. 35 очков Дончича помогли Далласу обыграть Мемфис, Клипперс переиграл Портленд
Результаты матчей НБА
Фото: Wall Street Journal
Сегодня, 12 декабря, состоялись в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось 13 матчей.
В одном из матчей сыграли "Мемфис Гриззлиз" и "Даллас Маверикс". Гости победили со счётом 120:113.
Самым результативным игроком матча стал форвард "Мемфиса" Джарен Джексон-младший. На его счету 41 очко, четыре подбора и две результативные передачи. В составе "Далласа" отметился Лука Дончич. Он набрал 35 очков, совершил восемь подборов и шесть передач.
В параллельном матче "Лос-Анджелес Клипперс" принимал "Портленд Трэйл Блэйзерс". Хозяева обыграли гостей со счётом 132:127.
Самым результативным игроком матча стал защитник "Портленда" Анферни Саймонс. Он набрал 38 очков, совершил один подбор и четыре передачи. Другой защитник, Шэйдон Шарп, отметился 27 очками, тремя подборами и шестью передачами.
Лучшим игроком в составе "Клипперс" стал форвард Кавай Леонард. На его счету 34 очка, шесть подборов и пять результативных передач. Его партнёр по команде защитник Джеймс Харден отметился 20 очками, семью подборами и семью передачами.
Результаты игрового дня НБА 12 декабря:
"Шарлотт Хорнетс" – "Майами Хит" – 114:116
"Орландо Мэджик" – "Кливленд Кавальерс" – 104:94
"Детройт Пистонс" – "Индиана Пэйсерс" – 123:131
"Филадельфия Сиксерс" – "Вашингтон Уизардс" – 146:101
"Нью-Йорк Никс" – "Торонто Рэпторс" – 136:130
"Атланта Хоукс" – "Денвер Наггетс" – 122:129
"Нью-Орлеан Пеликанс" – "Миннесота Тимбервулвз" – 121:107
"Мемфис Гриззлиз" – "Даллас Маверикс" – 113:120
"Хьюстон Рокетс" – "Сан-Антонио Спёрс" – 93:82
"Милуоки Бакс" – "Чикаго Буллз" – 133:129 ОТ
"Оклахома-Сити Тандер" – "Юта Джаз" – 134:120
"Сакраменто Кингз" – "Бруклин Нетс" – 131:118
"Лос-Анджелес Клипперс" – "Портленд Трэйл Блэйзерс" – 132:127.
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