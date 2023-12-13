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Прометей уверенно обыграл Бешикташ в матче Еврокубка
Наша команда провела отличную третюю десятиминутку
Фото: БК Прометей / Автор невідомий
Сегодня, 13 декабря, "Прометей" провел матч второго круга группового этапа Еврокубка, где встретился с турецким "Бешикташем". Подопечные Ронена Гинзбурга сумели одержать победу со счетом 89:70.
"Прометей" с первых минут встречи попытался сыграть в свой баскетбол и оторваться от соперника. Первая 10-минутка была за "титанами", а вторая осталась в активе гостей, что привело к совсем незначительному преимуществу "красно-белых" перед большим перерывом (45:40).
Во второй половине команда Ронена Гинзбурга демонстрировала уверенную игру и довела матч до победы.
Для "Прометея" эта победа стала шестой в 11 турах Еврокубка и третьей домашней победой подряд.
20 декабря, "Прометей" проведет матч против "Лондон Лайонс".
Єврокубок. Група A. 11 тур.
Прометей (Україна) – Бешикташ (Туреччина) – 89:70 (26:14, 19:26, 27:10, 17:20)
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