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Ронен Гинзбург - о матче с Бешикташем: Это была наша лучшая игра

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Тренер доволен игрой своих подопечных

Ронен Гинзбург - о матче с Бешикташем: Это была наша лучшая игра

фото - fbu.ua

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Главный тренер "Прометея" Ронен Гинзбург прокомментировал победу в матче с "Бешикташем" (89:70) на послематчевой пресс-конференции.

- Прежде всего, я знаю, что вчера и сегодня утром по Украине было выпущено много ракет. Очень жаль из-за этого, и я надеюсь, что мы хоть немного сделали людей счастливыми. Надеюсь, эта война закончится. И в Израиле также.

Что касается игры, думаю, это была наша лучшая игра. Отношение к игре, защита. Надеюсь, игроки понимают, что вот эта разница между тем, что быть нормальной командой и хорошей командой — это наша защита. Сегодня была хорошая защита, мне это понравилось. Респект игрокам. Мы должны продолжать

- Клавелл сыграл сегодня только три минуты. Он все еще не готов к игре?

- Да, он не готов. Он не играл шесть месяцев. И пока что не готов, ему нужно время. У нас очень много защитников, иногда даже слишком много. Мы должны решать, кто будет играть, а кто нет, кто больше, а кто меньше. Баскетболисты знают, что все должны выкладываться на 100%, когда играют. И я уверен, что Клавелл наберет форму в ближайшее время и мы будем иметь еще одну силу.

- Сегодня Ткаченко провел хороший матч, особенно в защите. Что скажете об этом?

- Я много говорил с Иваном. Теперь он также выходит на позиции "четверки", что дает ему больше игрового времени. Он знает, что в некоторых матчах он будет играть больше, в каких-то будет играть меньше. Но сыграл он хорошо.

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Источник:
prometeybc
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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