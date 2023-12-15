Джеймс Харден набрал 25 000 очков за карьеру в НБА

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором "Лос-Анджелес Клипперс" принимает "Голден Стэйт Уорриорз". На момент написания новости счёт — 99:93 в пользу хозяев.

Во время встречи разыгрывающий "Клипперс" Джеймс Харден достиг отметки в 25 000 набранных очков за профессиональную карьеру в НБА. Таким образом, защитник стал 24-м игроком в истории лиги, которому удалось достичь подобной отметки.

В нынешнем сезоне 34-летний баскетболист принял участие в 18 играх, набирая в среднем 15,9 очка, 6,8 результативной передачи и 4,6 подбора.