Яннис Адетокунбо побил рекорд Карима Абдул-Джаббара

Тяжёлый форвард, один из лидеров "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с "Хьюстон Рокетс", в котором его команда одержала победу со счётом 128:119.

Во время матча Адетокунбо обошёл Карима Абдул-Джаббара (7161) и занял первое место в истории "Милуоки" по количеству собранных отскоков. На счету греческого форварда теперь 7165 подборов. Отметим, что в тройку лучших "Бакс" также входит Боб Дэндридж (4497).

Адетокунбо в общей сложности провёл на площадке 39 минут, набрав суммарно 26 очков (10 из 22 с игры, где 1 из 3 — трёхочковые), 17 подборов и три результативные передачи.