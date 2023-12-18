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Яннис Адетокунбо побил рекорд Карима Абдул-Джаббара

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Баскетболист провел результативный матч

Яннис Адетокунбо побил рекорд Карима Абдул-Джаббара

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Тяжёлый форвард, один из лидеров "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с "Хьюстон Рокетс", в котором его команда одержала победу со счётом 128:119.

Во время матча Адетокунбо обошёл Карима Абдул-Джаббара (7161) и занял первое место в истории "Милуоки" по количеству собранных отскоков. На счету греческого форварда теперь 7165 подборов. Отметим, что в тройку лучших "Бакс" также входит Боб Дэндридж (4497).

Адетокунбо в общей сложности провёл на площадке 39 минут, набрав суммарно 26 очков (10 из 22 с игры, где 1 из 3 — трёхочковые), 17 подборов и три результативные передачи.

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