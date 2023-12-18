Стефен Карри прервал свою рекордную серию трехочковых в НБА

Разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с "Портленд Трэйл Блэйзерс", в котором его команда одержала победу со счётом 118:114.

Карри в общей сложности провёл на площадке 31 минуту, набрав суммарно семь очков не забросив ни одного трехочкового, восемь результативных передач, два подбора, один блок-шот и один перехват.

Примечательно, что таким образом Карри прервал серию из 268 матчей, где 35-летний баскетболист попадал как минимум один трёхочковый бросок.