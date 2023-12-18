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Суперлига. Киев-Баскет уверенно справился с Черкасскими Мавпами

Баскетбол

Байнум продемонстрировал невероятную игру

Суперлига. Киев-Баскет уверенно справился с Черкасскими Мавпами

Фото: БК Киев-Баскет / Автор неизвестен

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Киев-Баскет одержал победу над Черкасскими Мавпами в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

Киев-Баскет быстро начал игру и агрессивно действовал в атаке. После первой четверти номинальные хозяева вышли вперед на 7 очков.

Во второй половине игры гости внесли коррективы и начали играть плотнее против лидера соперников Байнума.

В третьей четверти преимущество Киев-Баскета достигало 22 очков и казалось хозяева спокойно доведут матч до победы, но завелся Андрей Агафонов, начал попадать дальние Далкорт, у которого в целом 5 точных дальних и 25 очков в целом.

В четвертой четверти Черкасские Мавпы до 8 очков сократили отставание и долго держались на этой отметке, но Киев-Баскет не дал сделать большего.

Киев-Баскет выиграл второй матч подряд в домашнем бабле и завтра сыграет против Старого Луцка, а Черкасские Мавпы откроют игровой день игрой против БИПЫ.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Киев-Баскет — Черкасские Мавпы 89:73 (27:20, 24:15, 18:24, 20:14)

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БК Киев-Баскет
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Источник:
ФБУ
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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