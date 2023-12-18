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Суперлига. Киев-Баскет уверенно справился с Черкасскими Мавпами
Байнум продемонстрировал невероятную игру
Фото: БК Киев-Баскет / Автор неизвестен
Киев-Баскет одержал победу над Черкасскими Мавпами в матче регулярного чемпионата Суперлиги.
Киев-Баскет быстро начал игру и агрессивно действовал в атаке. После первой четверти номинальные хозяева вышли вперед на 7 очков.
Во второй половине игры гости внесли коррективы и начали играть плотнее против лидера соперников Байнума.
В третьей четверти преимущество Киев-Баскета достигало 22 очков и казалось хозяева спокойно доведут матч до победы, но завелся Андрей Агафонов, начал попадать дальние Далкорт, у которого в целом 5 точных дальних и 25 очков в целом.
В четвертой четверти Черкасские Мавпы до 8 очков сократили отставание и долго держались на этой отметке, но Киев-Баскет не дал сделать большего.
Киев-Баскет выиграл второй матч подряд в домашнем бабле и завтра сыграет против Старого Луцка, а Черкасские Мавпы откроют игровой день игрой против БИПЫ.
Суперлига. Регулярный чемпионат
Киев-Баскет — Черкасские Мавпы 89:73 (27:20, 24:15, 18:24, 20:14)
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