Суперлига. Киев-Баскет уверенно справился с Черкасскими Мавпами

Киев-Баскет одержал победу над Черкасскими Мавпами в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

Киев-Баскет быстро начал игру и агрессивно действовал в атаке. После первой четверти номинальные хозяева вышли вперед на 7 очков.

Во второй половине игры гости внесли коррективы и начали играть плотнее против лидера соперников Байнума.

В третьей четверти преимущество Киев-Баскета достигало 22 очков и казалось хозяева спокойно доведут матч до победы, но завелся Андрей Агафонов, начал попадать дальние Далкорт, у которого в целом 5 точных дальних и 25 очков в целом.

В четвертой четверти Черкасские Мавпы до 8 очков сократили отставание и долго держались на этой отметке, но Киев-Баскет не дал сделать большего.

Киев-Баскет выиграл второй матч подряд в домашнем бабле и завтра сыграет против Старого Луцка, а Черкасские Мавпы откроют игровой день игрой против БИПЫ.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Киев-Баскет — Черкасские Мавпы 89:73 (27:20, 24:15, 18:24, 20:14)