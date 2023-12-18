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Брентли Байнум установил рекорд в Суперлиге
Американец провел невероятный матч
Фото: ФБУ
18 декабря состоялся матч Киев-Баскета и Черкасских Мавп, в котором хозяева победили со счетом 89:73.
Лучшим игроком матча стал американский легионер Киев-Баскета Брентли Байнум, который лишь за первую половину матча набрал 27 очков, реализовав 11/12 двухочковых и 5/5 штрафных.
Всего в этом матче Байнум набрал 40 очков, к которым добавил 6 подборов, 1 передачу, 3 перехвата, обновив рекорд сезона по результативности. Предыдущий рекорд в 34 очка принадлежал одноклубнику Байнума Дани Кингсби.
Также Байнум установил рекорд по показателю РЭ - 41. До этого лучшими были РЕ 36 у Джакора Нельсона из Политехники Галичины против Черкасских Мавп и у Сергея Скиры из Мавп против Кривбасса.
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