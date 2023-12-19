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Суперлига. Киев-Баскет уверенно обыграл Старый Луцк
Киевский клуб не испытал проблем в матче
Фото: БК Киев-Баскет / Автор неизвестен
Киев-Баскет одержал победу в заключительном матче столичного бабла Суперлиги, обыграв Старый Луцк со счетом 76:60.
Команда Дмитрия Забирченко полностью контролировала игру и лидерство в счете. Хозяева площадки лучше двигали мяч, лучше атаковали и выиграли подборы/
Киев-Баскет второй раз в сезоне победил Старый Луцк и имеет 8 побед в 15 матчах регулярного чемпионата.
Лучшим игроком матча стал форвард киевлян Вадим Заплотинский, который собрал очередной дабл-дабл - 10 очков и 15 подборов (РЕ 23).
Суперлига. Регулярный чемпионат
Киев-Баскет — Старый Луцк 76:60 (17:13, 22:12, 23:18, 14:17)
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