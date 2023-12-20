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Шакил О'Нил: Не пора ли признать Стефена Карри лучшим игроком всех времён?

Баскетбол

Легендарный Шакил высказался о невероятных успехах лидера Голден Стэйт

Шакил О'Нил: Не пора ли признать Стефена Карри лучшим игроком всех времён?

Фото: instagram.com/shaq

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Шакил О'Нил высказался о разыгрывающем "Голден Стэйт Уорриорз" Стефене Карри, задаваясь вопросом, не пора ли признать его лучшим игроком в истории баскетбола.

"Карри неизменно был лучшим шутером на протяжении всей своей карьеры. Мне интересно, не пора ли признать его лучшим игроком всех времён? Я не утверждаю, но хочу задать такой вопрос.

Я ставлю его выше себя? Да, конечно. Я играл в течение 20 лет и наблюдал за лигой ещё 20 лет до этого. Я никогда не видел такого парня, как он, и он демонстрирует стабильный уровень. Плюс у него есть титулы", — сказал О'Нил в эфире программы Inside the NBA.

Напоминм, что в матче с "Бостон Селтикс" 33 очка Карри помогли "Голден Стэйт Уорриорз" в овертайме одержать победу (132:126).

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