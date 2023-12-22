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Энтони Дэвис и Виктор Вембаньяма установили статистическое достижение в НБА

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Баскетболисты провели серию результативных матчей

Энтони Дэвис и Виктор Вембаньяма установили статистическое достижение в НБА

Фото: Los Angeles Times

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвис и центровой "Сан-Антонио Спёрс" Виктор Вембаньяма являются лучшими игроками текущего сезона Национальной баскетбольной ассоциации по количеству матчей, в которых они совершали не менее двух блок-шотов и не менее двух перехватов.

На счету Дэвиса и Вембаньямы по шесть матчей с подобной статистикой в нынешнем регулярном чемпионате. Их ближайшим преследователем является центровой "Милуоки Бакс" Брук Лопес, проведший пять матчей, в которых он совершал не менее двух блок-шотов и перехватов. На третьей строчке расположились разыгрывающий "Оклахома-Сити Тандер" Шей Гилджес-Александер и лёгкий форвард "Чикаго Буллз" Патрик Уильямс. Оба игроки имеют в активе по четыре матча с подобной статистикой.

Напомним, Виктор Вембаньяма проводит свой первый сезон в НБА. Он был выбран под первым номером на драфте 2023 года.

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