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Лучшая баскетболистка Украины может продолжить карьеру в Китае
Последние 5 лет Алина Ягупова выступала в Турции
фото - fiba.basketball
Лучшая баскетболистка Украины Алина Ягупова после того, как покинула турецкий "Чукурова Мерсин", может проджолжить карьеру в Китае.
Как сообщает испанский журналист Луис Вальехо, в услугах капитана сборной Украины заинтересованы лидеры китайскогор чемпионата "Баотоу Наньцзяо" и "Сычуань".
Alina Iagupova deja Çukurova (rumores de que irá a China) y el club turco se carga al técnico Olcay Orak. Movimientos importantes de cara a la @EuroLeagueWomen. pic.twitter.com/6Z1M9PXpQk— Luis Vallejo (@Lvallejocolom) December 24, 2023
Отметим, что Ягупова выступала в Турции с 2017 года за "Чукурова Мерсин" и "Фенербахче", дважды став чемпионом страны.
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