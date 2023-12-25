Лучшая баскетболистка Украины может продолжить карьеру в Китае

Лучшая баскетболистка Украины Алина Ягупова после того, как покинула турецкий "Чукурова Мерсин", может проджолжить карьеру в Китае.

Как сообщает испанский журналист Луис Вальехо, в услугах капитана сборной Украины заинтересованы лидеры китайскогор чемпионата "Баотоу Наньцзяо" и "Сычуань".

Alina Iagupova deja Çukurova (rumores de que irá a China) y el club turco se carga al técnico Olcay Orak. Movimientos importantes de cara a la @EuroLeagueWomen. pic.twitter.com/6Z1M9PXpQk — Luis Vallejo (@Lvallejocolom) December 24, 2023

Отметим, что Ягупова выступала в Турции с 2017 года за "Чукурова Мерсин" и "Фенербахче", дважды став чемпионом страны.