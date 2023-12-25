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Лучшая баскетболистка Украины может продолжить карьеру в Китае

Баскетбол

Последние 5 лет Алина Ягупова выступала в Турции

Лучшая баскетболистка Украины может продолжить карьеру в Китае

фото - fiba.basketball

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Лучшая баскетболистка Украины Алина Ягупова после того, как покинула турецкий "Чукурова Мерсин", может проджолжить карьеру в Китае.

Как сообщает испанский журналист Луис Вальехо, в услугах капитана сборной Украины заинтересованы лидеры китайскогор чемпионата "Баотоу Наньцзяо" и "Сычуань".

Отметим, что Ягупова выступала в Турции с 2017 года за "Чукурова Мерсин" и "Фенербахче", дважды став чемпионом страны.

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