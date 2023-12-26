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Лука Дончич стал шестым игроком НБА, сумевшим набрать 10 тысяч очков до 25 лет

Баскетбол

Словенец демонстрирует невероятную игру от матча к матчу

Лука Дончич стал шестым игроком НБА, сумевшим набрать 10 тысяч очков до 25 лет

Фото: Wall Street Journal

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Разыгрывающий "Даллас Маверикс" Лука Дончич стал шестым игроком в истории НБА, набравшим 10 тыс. очков в регулярном чемпионате до 25 лет.

Ранее до него подобной отметки достигали Леброн Джемс, Кевин Дюрант, Коби Брайант, Кармело Энтони и Трэйси Макгрэди.

Дончич перешёл в "Даллас" из "Реала" в 2018 году. В первый же свой сезон 24-летний словенец был признан новичком года, однако команда не смогла выйти в плей-офф.

В нынешнем сезоне Дончич сыграл 27 матчей, набирая в среднем 32,9 очка, совершая 8,6 подбора и отдавая 9,1 результативной передачи за игру.

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