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Детройт установил антирекорд в НБА
Клуб уже давно не одерживал победы
фото - cowboysrideforfree.com
27 декабря состоялся матч, в котором Детройт Пистонс уступил Бруклину (112:118). Таким образом команда обновила антирекорд НБА по количеству поражений кряду за один сезон – 27.
В сезонах 2010/11, 2013/14 Кливленд и Филадельфия имели по 26 поражений подряд.
Если Детройт проиграет следующий матч, то повторит рекорд Филадельфии, которая в конце сезона-2013/14 и начале 2014/15 уступила в 28 играх подряд.
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