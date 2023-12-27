Детройт установил антирекорд в НБА

27 декабря состоялся матч, в котором Детройт Пистонс уступил Бруклину (112:118). Таким образом команда обновила антирекорд НБА по количеству поражений кряду за один сезон – 27.

В сезонах 2010/11, 2013/14 Кливленд и Филадельфия имели по 26 поражений подряд.

Если Детройт проиграет следующий матч, то повторит рекорд Филадельфии, которая в конце сезона-2013/14 и начале 2014/15 уступила в 28 играх подряд.