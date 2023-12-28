НБА. Дончич с 39 очками не смог помочь Далласу одержать победу

В ночь с 27 на 28 декабря в Далласе прошёл матч регулярного чемпионата НБА между "Даллас Маверикс" и "Кливленд Кавальерс".

Первая половина встречи безоговорочно осталась за хозяевами паркета — "Даллас" выигрывал 12 очков по итогам первой четверти, а к большому перерыву нарастил своё преимущество до "+15". Однако к концу третьей четверти "Кливленд" сократил отставание до восьми очков, а за несколько минут до финальной сирены догнал "Маверикс" в счёте, вырвался вперёд и уже не отдал лидерство.

Самым результативным игроком матча стал Лука Дончич ("Даллас"), на счету которого 39 набранных очков, семь подборов и шесть результативных передач.

Все результаты игрового дня НБА 28 декабря

"Вашингтон Уизардс" — "Торонто Рэпторс" — 102:132.

"Орландо Мэджик" — "Филадельфия Сиксерс" — 92:112.

"Бруклин Нетс" — "Милуоки Бакс" — 122:144.

"Оклахома-Сити Тандер" — "Нью-Йорк Никс" — 129:120.

"Хьюстон Рокетс" — "Финикс Санз" — 113:129.

"Даллас Маверикс" — "Кливленд Кавальерс" — 110:113.