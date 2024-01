Святослав Михайлюк получил гарантированый контракт от Бостона

Клуб НБА "Бостон Селтикс" гарантировал договор с универсалом сборной Украины Святославом Михайлюком.

Об этом написал журналист Кит Смит на своей странице в Х (ранее Twitter).

Михайлюк будет получать 2 млн долларов. Теперь украинский баскетболист продолжит сезон в составе лидера Восточной конференции НБА.

Ранее Михайлюк играл за "Лейкерс", "Детройт", "Оклахому", "Торонто", "Нью-Йорк" и "Шарлотт".

All four Celtics who had contract guarantee deadlines of today saw their deals become fully guaranteed:



Dalano Banton -$2M

Luke Kornet - $2.4M

Svi Mykhailiuk - $2M

Lamar Stevens - $2M