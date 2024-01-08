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Святослав Михайлюк получил гарантированый контракт от Бостона

Баскетбол

Скорее всего, украинец останется в команде

Святослав Михайлюк получил гарантированый контракт от Бостона

Фото: ФБУ

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Клуб НБА "Бостон Селтикс" гарантировал договор с универсалом сборной Украины Святославом Михайлюком.

Об этом написал журналист Кит Смит на своей странице в Х (ранее Twitter).

Михайлюк будет получать 2 млн долларов. Теперь украинский баскетболист продолжит сезон в составе лидера Восточной конференции НБА.

Ранее Михайлюк играл за "Лейкерс", "Детройт", "Оклахому", "Торонто", "Нью-Йорк" и "Шарлотт".

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