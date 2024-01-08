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Святослав Михайлюк получил гарантированый контракт от Бостона
Скорее всего, украинец останется в команде
Фото: ФБУ
Клуб НБА "Бостон Селтикс" гарантировал договор с универсалом сборной Украины Святославом Михайлюком.
Об этом написал журналист Кит Смит на своей странице в Х (ранее Twitter).
Михайлюк будет получать 2 млн долларов. Теперь украинский баскетболист продолжит сезон в составе лидера Восточной конференции НБА.
Ранее Михайлюк играл за "Лейкерс", "Детройт", "Оклахому", "Торонто", "Нью-Йорк" и "Шарлотт".
All four Celtics who had contract guarantee deadlines of today saw their deals become fully guaranteed:— Keith Smith (@KeithSmithNBA) January 7, 2024
Dalano Banton -$2M
Luke Kornet - $2.4M
Svi Mykhailiuk - $2M
Lamar Stevens - $2M
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