Хьюстон Рокетс интересуется игроками Юты и Вашингтона

"Хьюстон Рокетс" заинтересован в форварде "Юты Джаз" Келли Олинике и центровом "Вашингтон Уизардс" Дэниеле Гэффорде. Об этом сообщает Action Network со ссылкой на свои источники.

"Нет никаких признаков того, что "Рокетс" попытаются сделать серьёзный шаг в отношении стартового состава, несмотря на множество неловких косых взглядов в сторону бывшего второго номера драфта Джейлена Грина. Команда по-прежнему стремится помочь Грину найти свою роль", — говорится в источнике.

В данный момент "Хьюстон Рокетс" находится на 11-й строчке турнирной таблицы Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).