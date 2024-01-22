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Хьюстон Рокетс интересуется игроками Юты и Вашингтона

Баскетбол

Клуб может усилить состав

Хьюстон Рокетс интересуется игроками Юты и Вашингтона

фото - news.cgtn.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

"Хьюстон Рокетс" заинтересован в форварде "Юты Джаз" Келли Олинике и центровом "Вашингтон Уизардс" Дэниеле Гэффорде. Об этом сообщает Action Network со ссылкой на свои источники.

"Нет никаких признаков того, что "Рокетс" попытаются сделать серьёзный шаг в отношении стартового состава, несмотря на множество неловких косых взглядов в сторону бывшего второго номера драфта Джейлена Грина. Команда по-прежнему стремится помочь Грину найти свою роль", — говорится в источнике.

В данный момент "Хьюстон Рокетс" находится на 11-й строчке турнирной таблицы Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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