Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Киев-Баскет разгромил Черкасских Мавп в матче Суперлиги
Судьба встречи решилась уже после экватора матча
Фото: БК Киев-Баскет / Автор неизвестен
Столичний Київ-Баскет здобув впевнену перемогу над Черкаськими Мавпами в матчі регулярного чемпіонату Суперліги.
Кияни агресивно почали матч і номінальні гості просто не встигали в захисті, пропустивши вже в першій чверті 30 очок. Згодом Київ-Баскет трішки збавив і дозволив супернику трішки вирівняти гру.
Вже в третій чверті київський клуб знову почав домінувати на майданчику і дозволив закинути суперникам лише 7 очок. В кінцівці матчу сюрпризів не відбулося і матч завершився впевненою перемогою Київ-Баскета.
Завтра, 6 лютого, Київ-Баскет зустрінеться зі Старим Луцьком, а Черкаські Мавпи проведуть матч проти БІПИ.
Суперліга. Регулярний чемпіонат
Черкаські Мавпи — Київ-Баскет 64:88 (16:30, 27:18, 7:23, 14:17)
Популярное сейчас
- Украинская Правда: Кроме Залужного, Офис президента рассматривает возможность смены начальника Генштаба
- Зеленский внес в Раду законпроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации
- На войне погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь
- НБА. Бостон с Михайлюком громит Мемфис, Юта одержала уверенную победу над Милуоки
- Лидер Ман Сити начал подкатывать к звезде Форсажа после расставания с яркой моделью. ФОТО
- Звезды Кривбасса выпустили новый трек и записали клип в формате 360. ВИДЕО