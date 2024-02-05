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Киев-Баскет разгромил Черкасских Мавп в матче Суперлиги

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Судьба встречи решилась уже после экватора матча

Киев-Баскет разгромил Черкасских Мавп в матче Суперлиги

Фото: БК Киев-Баскет / Автор неизвестен

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Столичний Київ-Баскет здобув впевнену перемогу над Черкаськими Мавпами в матчі регулярного чемпіонату Суперліги.

Кияни агресивно почали матч і номінальні гості просто не встигали в захисті, пропустивши вже в першій чверті 30 очок. Згодом Київ-Баскет трішки збавив і дозволив супернику трішки вирівняти гру.

Вже в третій чверті київський клуб знову почав домінувати на майданчику і дозволив закинути суперникам лише 7 очок. В кінцівці матчу сюрпризів не відбулося і матч завершився впевненою перемогою Київ-Баскета.

Завтра, 6 лютого, Київ-Баскет зустрінеться зі Старим Луцьком, а Черкаські Мавпи проведуть матч проти БІПИ.

Суперліга. Регулярний чемпіонат

Черкаські Мавпи — Київ-Баскет 64:88 (16:30, 27:18, 7:23, 14:17)

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БК Киев-Баскет
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