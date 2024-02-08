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Харден вышел на 15-е место по количеству результативных передач
Баскетболист может подняться ещё на одну строчку
Фото: basketnews.com
Разыгрывающий "Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден обошёл Мориса Чикса по количеству результативных передач в НБА и вышел на 15-е место по этому показателю. Теперь на счету Джеймса 7393 ассиста.
Чтобы подняться ещё на одну строчку, Хардену нужно сделать чуть меньше 200 ассистов. В таком случае он опередит Рэджона Рондо.
Напомним, сегодня, 8 февраля, в Лос-Анджелесе (США) на "Крипто.ком Арене» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный "Лос-Анджелес Клипперс» и "Нью-Орлеан Пеликанс». Гости победили со счётом 117:106.
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