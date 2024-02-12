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Динвидди официально стал игроком Лейкерс
Баскетболист уже провел тренировку
Фото: Твиттер
Разыгрывающий Спенсер Динвидди официально стал игроком "Лос-Анджелес Лейкерс". Об этом сообщается на официальном сайте команды.
В составе "озёрников" Динвидди будет выступать под 26-м номером.
Контракт рассчитан до конца сезона-2023/2024. По нему защитник заработает $ 1,5 млн, сообщает The Athletic.
В нынешнем сезоне НБА Спенсер Динвидди принял участие в 48 матчах, в среднем набирая за игру 12,6 очка, совершая 3,3 подбора и отдавая шесть результативных передач.
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