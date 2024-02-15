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НБА. Святослав Михайлюк помог Бостону обыграть Бруклин, Сакременто взял верх над Денвером
Результаты матчей НБА
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Сегодня, 15 февраля, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 13 матчей.
Все результаты игрового дня НБА 15 февраля
"Филадельфия Сиксерс" — "Майами Хит" — 104:109.
"Орландо Мэджик" — "Нью-Йорк Никс" — 118:100.
"Шарлотт Хорнетс" — "Атланта Хоукс" — 122:99.
"Бостон Селтикс" — "Бруклин Нетс" — 136:86.
"Кливленд Кавальерс" — "Чикаго Буллз" — 108:105.
"Торонто Рэпторс" — "Индиана Пэйсерс" — 125:127.
"Мемфис Гриззлиз" — "Хьюстон Рокетс" — 121:113.
"Нью-Орлеан Пеликанс" — "Вашингтон Уизардс" — 133:126.
"Даллас Маверикс" — "Сан-Антонио Спёрс" — 116:93.
"Юта Джаз" — "Лос-Анджелес Лейкерс" — 122:138.
"Финикс Санз" — "Детройт Пистонс" — 116:100.
"Денвер Наггетс" — "Сакраменто Кингз" — 98:102.
"Голден Стэйт Уорриорз" — "Лос-Анджелес Клипперс" — 125:130.
В одном из матчей Бостон дома разгромил Бруклин со счетом 136:86. Святослав Михайлюк отыграл 13 минут. За это время украинец набрал 2 очка (1/2 двухочковых) при 1 потере и 1 фоле.
Сакраменто Алексея Леня обыграл Денвер 102:98. Украинский центровой провел на паркете 6 минут. На его счету 2 очка (1/1 с игры), 3 подбора, 1 блок-шот при 1 потере и 2 фолах.
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