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Лейкерс рассматривают возможность приобретения сына Леброна Джеймса
Сейчас молодому таланту 18 лет
Фото: peoples
"Лос-Анджелес Лейкерс" готовы рассмотреть возможность присоединения Бронни Джеймса в следующем сезоне, даже если это означает использование будущих драфт-активов для его приобретения. Об этом сообщает NBA Buzz.
У "Лейкерс" есть выбор второго раунда на драфте-2024 и два будущих пика второго раунда.
В текущем сезоне 18-летний Бронни выступает в составе команды Университета Южной Калифорнии.
Напомним, в июле 2023 года у Бронни Джеймса произошла остановка сердца по причине врождённого порока.
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