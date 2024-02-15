Лейкерс рассматривают возможность приобретения сына Леброна Джеймса

"Лос-Анджелес Лейкерс" готовы рассмотреть возможность присоединения Бронни Джеймса в следующем сезоне, даже если это означает использование будущих драфт-активов для его приобретения. Об этом сообщает NBA Buzz.

У "Лейкерс" есть выбор второго раунда на драфте-2024 и два будущих пика второго раунда.

В текущем сезоне 18-летний Бронни выступает в составе команды Университета Южной Калифорнии.

Напомним, в июле 2023 года у Бронни Джеймса произошла остановка сердца по причине врождённого порока.