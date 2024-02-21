Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леброн Джеймс назвал игрока, который может заменить его после ухода из НБА
На молодого таланта Оклахомы возлагают большие надежды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс считает, что разыгрывающий "Оклахома-Сити Тандер" Шей Гилджес-Александер станет новым лицом НБА после того, как сам Джеймс покинет лигу.
"Я бы сказал, что Шей Гилджес-Александер, Человек-муравей. Мне кажется, что он сможет продолжить эстафету после меня, после Стефа, Кей Ди — парней, которые задавали стандарты на протяжении многих лет. У него отличная харизма. Он мне нравится", — приводит слова Джеймса USA Today.
Ранее бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Стефан Марбэри назвал Гилджес-Александера лучшим баскетболистом в истории канадского спорта.
Популярное сейчас
- Леоненко: Сабо читал Спорт-Экспресс и ставил состав Динамо, который писали журналисты
- Президент Аргентины Хавьер Милей выбрал лучшего между Месси и Марадоной
- Бывший форвард Динамо продолжит карьеру в Оболони
- Черкасские Мавпы усилили состав опытным центровым
- Нелегкие будни мамы. Влада Зинченко приехала с детьми на отдых в Буковель. ФОТО
- Знаменитая итальянская телеведущая восхитила фанатов роскошным образом на матче Милана и Наполи. ФОТО