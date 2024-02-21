Леброн Джеймс назвал игрока, который может заменить его после ухода из НБА

Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс считает, что разыгрывающий "Оклахома-Сити Тандер" Шей Гилджес-Александер станет новым лицом НБА после того, как сам Джеймс покинет лигу.

"Я бы сказал, что Шей Гилджес-Александер, Человек-муравей. Мне кажется, что он сможет продолжить эстафету после меня, после Стефа, Кей Ди — парней, которые задавали стандарты на протяжении многих лет. У него отличная харизма. Он мне нравится", — приводит слова Джеймса USA Today.

Ранее бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Стефан Марбэри назвал Гилджес-Александера лучшим баскетболистом в истории канадского спорта.