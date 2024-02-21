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Леброн Джеймс назвал игрока, который может заменить его после ухода из НБА

Баскетбол

На молодого таланта Оклахомы возлагают большие надежды

Леброн Джеймс назвал игрока, который может заменить его после ухода из НБА

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс считает, что разыгрывающий "Оклахома-Сити Тандер" Шей Гилджес-Александер станет новым лицом НБА после того, как сам Джеймс покинет лигу.

"Я бы сказал, что Шей Гилджес-Александер, Человек-муравей. Мне кажется, что он сможет продолжить эстафету после меня, после Стефа, Кей Ди — парней, которые задавали стандарты на протяжении многих лет. У него отличная харизма. Он мне нравится", — приводит слова Джеймса USA Today.

Ранее бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Стефан Марбэри назвал Гилджес-Александера лучшим баскетболистом в истории канадского спорта.

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ЛеБрон Джеймс
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