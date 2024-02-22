Сборная Украины не смогла обыграть Словению на старте Евробаскета-2025

Мужская сборная Украины проиграла стартовый матч отбора на Евробаскет-2025 Словении.

Украинцы лучше попадали дальние броски и получили 7 очков преимущества. Словения отыгралась за три минуты до конца первой десятиминутки и отставала на 1 балл — 22:21.

Во второй четверти наша команда лучше играла в атаке, но счет держался равным из-за большого количества фолов - 40:39 в пользу Украины после двух четвертей.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

После большого перерыва игра стала более осторожной, но Артем Пустовой и Виталий Зотов завершили игру досрочно из-за фолов. Словения захватила инициативу, начав чаще попадать с дальней дистанции.

Украина сократила отставание до пяти очков, но выиграть матч не смогла - 87:73.

Отбор на Евробаскет-2025 сборная Украины продолжит матчем с Португалией в воскресенье, 25 февраля. Начало игры в 21:00.

Евробаскет-2025. Квалификация

Словения - Украина 87:73 (21:22, 18:18, 25:13, 23:20)