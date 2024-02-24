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Данк Бренема – лучший момент очередного тура НБА. Видео
Прекрасное завершение атаки
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 23 на 24 февраля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024.
Пресс-служба соревнований определила ТОП 10 лучших моментов тура. На вершине хит-парада данк защитника "Сан-Антонио" Малаки Бренема в проигранном матче его коллектива против "Лейкерс".
ТОП 10 лучших моментов тура:
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