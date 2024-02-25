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НБА. Орландо побеждает Детройт, Бруклин уступает Миннесоте
Результаты тура НБА
В ночь с 24 на 25 февраля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Детройт" – "Орландо"
109:112 (30:32, 25:33, 30:25, 24:22)
"Нью-Йорк" – "Бостон"
102:116 (26:30, 32:32, 26:35, 18:19)
"Миннесота" – "Бруклин"
101:86 (23:22, 19:23, 28:21, 31:20)
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