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НБА. Орландо побеждает Детройт, Бруклин уступает Миннесоте

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Результаты тура НБА

НБА. Орландо побеждает Детройт, Бруклин уступает Миннесоте

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 24 на 25 февраля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Детройт" – "Орландо"

109:112 (30:32, 25:33, 30:25, 24:22)

"Нью-Йорк" – "Бостон"

102:116 (26:30, 32:32, 26:35, 18:19)

"Миннесота" – "Бруклин"

101:86 (23:22, 19:23, 28:21, 31:20)

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