Сегодня Украина сыграет второй матч квалификации на Евробаскет-2025

Сегодня, 25 февраля, национальная сборная Украины по баскетболу сыграет второй отборочный матч на Евробаскет-2025. После поражения в первом круге квалификации от команды Словении подопечные Виталия Степановского встретятся со сборной Португалии.

Начало матча – 21:00 по киевскому времени, прямая видеотрансляция – канал XSport.

Отметим, что, по информации источников, наша команда выйдет на поединок против португальцев в том же составе, что и на предыдущую встречу.

Напомним, что в группе А также есть команда Израиля, а на Евробаскет-2025 выйдут лучшие три команды из квартета.