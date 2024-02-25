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Сегодня Украина сыграет второй матч квалификации на Евробаскет-2025
Надо побеждать
Фото: ФБУ
Сегодня, 25 февраля, национальная сборная Украины по баскетболу сыграет второй отборочный матч на Евробаскет-2025. После поражения в первом круге квалификации от команды Словении подопечные Виталия Степановского встретятся со сборной Португалии.
Начало матча – 21:00 по киевскому времени, прямая видеотрансляция – канал XSport.
Отметим, что, по информации источников, наша команда выйдет на поединок против португальцев в том же составе, что и на предыдущую встречу.
Напомним, что в группе А также есть команда Израиля, а на Евробаскет-2025 выйдут лучшие три команды из квартета.
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