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Сегодня Украина сыграет второй матч квалификации на Евробаскет-2025

Баскетбол
Обновлено

Надо побеждать

Сегодня Украина сыграет второй матч квалификации на Евробаскет-2025

Фото: ФБУ

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 25 февраля, национальная сборная Украины по баскетболу сыграет второй отборочный матч на Евробаскет-2025. После поражения в первом круге квалификации от команды Словении подопечные Виталия Степановского встретятся со сборной Португалии.

Начало матча – 21:00 по киевскому времени, прямая видеотрансляция – канал XSport.

Отметим, что, по информации источников, наша команда выйдет на поединок против португальцев в том же составе, что и на предыдущую встречу.

Напомним, что в группе А также есть команда Израиля, а на Евробаскет-2025 выйдут лучшие три команды из квартета.

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сборная Украины по баскетболу
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