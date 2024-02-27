Домантас Сабонис повторил достижение девяти легендарных игроков НБА

Тяжёлый форвард, один из лидеров "Сакраменто Кингз" Домантас Сабонис оформил 40-й подряд дабл-дабл в карьере. Это случилось после матча регулярного чемпионата НБА с «Майами Хит» (110:121).

В результате литовец стал 10-м игроком в истории НБА, сумевшим достичь подобного достижения. Ранее это удавалось Уилту Чемберлену, Элвину Хейзу, Мозесу Мэлоуну, Уолту Беллами, Бобу Петтиту, Элджину Бэйлору, Джерри Лукасу, Кариму Адбул-Джаббару и Кевину Лаву.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Сабонис в среднем за матч набирает 19,7 очка, совершает 13,2 подбора и отдаёт 8,4 передачи. К настоящему моменту Домантас принял участие в 56 играх.