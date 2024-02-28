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Прометей добыл волевую победу над Лиепаей
Великолепную игру продемонстрировал украинский клуб
Фото: БК Прометей / Автор невідомий
28 февраля состоялся матч Латвийско-Эстонской баскетбольной лиги между "Лиепаей" и "Прометеем".
Не лучшим образом стартовала украинская команда, однако ей все же удалось сдержать соперника и уйти на большой перерыв -3. Уже во второй части матча "Прометей" сумел прибавить и вырвать победу у соперника со счетом 83:70.
Лучшим игроком матча стал Джиан Клавелл, который набрал 20 очков.
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Следующий матч "Прометей" сыграет 2 марта против "ВЭФ Рига".
Латвийско-эстонская баскетбольная лига.
Лиепая — Прометей - 70:83 (23:21, 16:16, 20:26, 11:20)
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