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НБА. Кливленд побеждает Детройт, Даллас уступают Шарлотт
Результаты тура НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 1 на 2 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Детройт" – "Кливленд"
100:110 (24:32, 24:31, 22:28, 30:19)
"Филадельфия" - "Шарлотт"
121:114 (32:27, 26:36, 30:21, 33:30)
"Бостон" - "Даллас"
138:110 (38:32, 28:27, 36:31, 36:20)
"Торонто" - "Голден Стейт"
105:120 (31:28, 33:33, 19:32, 22:27)
"Мемфис" - "Портленд"
92:122 (21:17, 24:34, 27:40, 20:31)
"Новый Орлеан" - "Индиана"
129:102 (48:26, 29:30, 31:16, 21:30)
"Миннесота" - "Сакраменто"
120:124 после OT (22:30, 37:30, 23:31, 33:24, 5:9)
"Чикаго" - "Милуоки"
97:113 (24:33, 20:25, 28:24, 25:31)
"Клипперс" - "Вашингтон"
140:115 (33:30, 46:34, 31:21, 30:30)
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