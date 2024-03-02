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НБА. Кливленд побеждает Детройт, Даллас уступают Шарлотт

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Кливленд побеждает Детройт, Даллас уступают Шарлотт

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 1 на 2 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Детройт" – "Кливленд"

100:110 (24:32, 24:31, 22:28, 30:19)

"Филадельфия" - "Шарлотт"

121:114 (32:27, 26:36, 30:21, 33:30)

"Бостон" - "Даллас"

138:110 (38:32, 28:27, 36:31, 36:20)

"Торонто" - "Голден Стейт"

105:120 (31:28, 33:33, 19:32, 22:27)

"Мемфис" - "Портленд"

92:122 (21:17, 24:34, 27:40, 20:31)

"Новый Орлеан" - "Индиана"

129:102 (48:26, 29:30, 31:16, 21:30)

"Миннесота" - "Сакраменто"

120:124 после OT (22:30, 37:30, 23:31, 33:24, 5:9)

"Чикаго" - "Милуоки"

97:113 (24:33, 20:25, 28:24, 25:31)

"Клипперс" - "Вашингтон"

140:115 (33:30, 46:34, 31:21, 30:30)

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