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НБА. Трипл-дабл Дончича не помог Далласу обыграть Индиану, Финикс в овертайме обыграл Денвер
Результаты матчей НБА
В ночь с 5 на 6 марта в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. Всего было сыграно девять матчей.
В одном из матчей "Даллас Маверикс" принимал "Индиану Пэйсерс". Гости одержали победу со счётом 137:120.
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий "Далласа" Лука Дончич, оформивший трипл-дабл. На его счету 39 очков, 10 подборов и 11 результативных передач.
В составе "Индианы" отметился центровой Майлз Тёрнер. Он набрал 20 очков, совершил четыре подбора и отдал две передачи.
После 63 матчей "Индиана" занимает восьмое место в Восточной конференции, а "Даллас" расположился на восьмой строчке Западной конференции.
Все результаты игрового дня НБА 6 марта
"Шарлотт Хорнетс" — "Орландо Мэджик" — 89:101.
"Торонто Рэпторс" — "Нью-Орлеан Пеликанс" — 98:139.
"Нью-Йорк Никс" — "Атланта Хоукс" — 100:116.
"Кливленд Кавальерс" — "Бостон Селтикс" — 105:104.
"Бруклин Нетс" — "Филадельфия Сиксерс" — 112:107.
"Майами Хит" — "Детройт Пистонс" — 118:110.
"Хьюстон Рокетс" — "Сан-Антонио Спёрс" — 114:101.
"Даллас Маверикс" — "Индиана Пэйсерс" — 120:137.
"Денвер Наггетс" — "Финикс Санз" — 107:117 OT.
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