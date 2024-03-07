ВИДЕО. Леброн Джеймс совершил раскошный данк в матче с Сакраменто Кингз

7 марта состоялся матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором "Лос-Анджелес Лейкерс" принимал "Сакраменто Кингз".

Форвард и лидер "Лейкерс" Леброн Джеймс стал автором эффектного момента, совершив проход в трёхсекундную зону соперника с сопротивлением украинского центрового "Сакраменто" Алексея Леня.

В нынешнем сезоне 39-летний Джеймс принял участие в 55 матчах, набирая в среднем 25,2 очка, 7,9 результативной передачи и 7,1 подбора.