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ВИДЕО. Леброн Джеймс совершил раскошный данк в матче с Сакраменто Кингз

Баскетбол

Алексей Лень не смог остановить лидера Лейкерс

ВИДЕО. Леброн Джеймс совершил раскошный данк в матче с Сакраменто Кингз

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

7 марта состоялся матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором "Лос-Анджелес Лейкерс" принимал "Сакраменто Кингз".

Форвард и лидер "Лейкерс" Леброн Джеймс стал автором эффектного момента, совершив проход в трёхсекундную зону соперника с сопротивлением украинского центрового "Сакраменто" Алексея Леня.

В нынешнем сезоне 39-летний Джеймс принял участие в 55 матчах, набирая в среднем 25,2 очка, 7,9 результативной передачи и 7,1 подбора.

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