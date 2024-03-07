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ВИДЕО. Леброн Джеймс совершил раскошный данк в матче с Сакраменто Кингз
Алексей Лень не смог остановить лидера Лейкерс
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
7 марта состоялся матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором "Лос-Анджелес Лейкерс" принимал "Сакраменто Кингз".
Форвард и лидер "Лейкерс" Леброн Джеймс стал автором эффектного момента, совершив проход в трёхсекундную зону соперника с сопротивлением украинского центрового "Сакраменто" Алексея Леня.
В нынешнем сезоне 39-летний Джеймс принял участие в 55 матчах, набирая в среднем 25,2 очка, 7,9 результативной передачи и 7,1 подбора.
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