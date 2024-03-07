Опубликован рейтинг лучших новичков НБА сезона-2023/2024

В Сети появился рейтинг лучших новичков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2023/2024.

Топ-5 новичков НБА в сезоне-2023/2024:

Виктор Вембаньяма ("Сан-Антонио Спёрс").

Чет Холмгрен ("Оклахома-Сити Тандер").

Брэндон Миллер ("Шарлотт Хорнетс").

Джейми Жакез-младший ("Майами Хит").

Брэндин Подзиемски ("Голден Стэйт Уорриорз").

Вембаньяма может завершить сезон с показателями 20+ очков и 10+ подборов. Такие результаты считаются выдающимися для любого игрока НБА, тем более для новичка. За 71 год вручения награды "Новичок года" только 16 игроков выиграли её, набрав в среднем не менее 20 очков и 10 поборов.