  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Опубликован рейтинг лучших новичков НБА сезона-2023/2024
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Опубликован рейтинг лучших новичков НБА сезона-2023/2024

Баскетбол

В список попал и Виктор Вембаньяма

Опубликован рейтинг лучших новичков НБА сезона-2023/2024

фото - Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В Сети появился рейтинг лучших новичков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2023/2024.

Топ-5 новичков НБА в сезоне-2023/2024:

Виктор Вембаньяма ("Сан-Антонио Спёрс").

Чет Холмгрен ("Оклахома-Сити Тандер").

Брэндон Миллер ("Шарлотт Хорнетс").

Джейми Жакез-младший ("Майами Хит").

Брэндин Подзиемски ("Голден Стэйт Уорриорз").

Вембаньяма может завершить сезон с показателями 20+ очков и 10+ подборов. Такие результаты считаются выдающимися для любого игрока НБА, тем более для новичка. За 71 год вручения награды "Новичок года" только 16 игроков выиграли её, набрав в среднем не менее 20 очков и 10 поборов.

По теме
yellow-arrow
Леброн Джеймс вышел на шестое место по количеству сыгранных матчей в НБА
yellow-arrow
ВИДЕО. Леброн Джеймс совершил раскошный данк в матче с Сакраменто Кингз
yellow-arrow
Результаты НБА. Лос-Анджелес Клипперс совершили невероятный камбек в матче с Хьюстон Рокетс
НБА
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости