Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Опубликован рейтинг лучших новичков НБА сезона-2023/2024
В список попал и Виктор Вембаньяма
фото - Getty Images
В Сети появился рейтинг лучших новичков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2023/2024.
Топ-5 новичков НБА в сезоне-2023/2024:
Виктор Вембаньяма ("Сан-Антонио Спёрс").
Чет Холмгрен ("Оклахома-Сити Тандер").
Брэндон Миллер ("Шарлотт Хорнетс").
Джейми Жакез-младший ("Майами Хит").
Брэндин Подзиемски ("Голден Стэйт Уорриорз").
Вембаньяма может завершить сезон с показателями 20+ очков и 10+ подборов. Такие результаты считаются выдающимися для любого игрока НБА, тем более для новичка. За 71 год вручения награды "Новичок года" только 16 игроков выиграли её, набрав в среднем не менее 20 очков и 10 поборов.
Популярное сейчас
- Клопп против Гвардиолы, еврокубки и четыре дня УПЛ. Расписание футбола на 4 – 10 марта
- "Мы платим кучу денег, так что заткнитесь". Гвардиола назвал причину тяжёлого графика Манчестер Сити
- Тренер Украины U-19: Много детей уехало. Мне кажется, через 5-10 лет они начнут искать свои корни
- Умер чемпион Европы по баскетболу Вадим Гладун
- Пока Криш работает. Джорджина Родригес с детьми Роналду посетила Диснейленд в Париже. ФОТО
- Бывшая девушка чемпиона мира в Катаре готова продать золотую медаль в оплату долгов по ипотеке. ФОТО