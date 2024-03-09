Прометей стал первым финалистом Кубка Украины по баскетболу

В первом полуфинальном поединке Кубка Украины между "Киев-Баскет" и "Прометей" создалась напряженная борьба. Несмотря на равенство соперников во многих аспектах игры, "Прометей" сумел проявить себя сильнее в критические моменты матча, одержав победу со счетом 89:82.

Таким образом, "Прометей" стал первым финалистом финала четырех Кубка Украины.

В составе победителей выделился Денис Клевзуник, который оформил дабл-дабл с 20 очками и 13 подборами. Несмотря на поражение, в составе "Киев-Баскета" впечатляющие результаты показали Павел Буренко (27 очков), Брентли Байнум (22 очка) и Лев Кошеватский (21 балл).

Кубок Украины. Мужчины

1/2 финала. Киев, ПС Венето

Киев-Баскет - Прометей 82:89 (26:22, 20:14, 17:27, 19:26)