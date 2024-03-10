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Днепр - обладатель Кубка Украины-2024 по баскетболу
С минимальным преимуществом в финале одолели Прометей
Фото: ФБУ
"Днепр" - обладатель Кубка Украины-2024 по баскетболу. Коллектив одержал победу в решающей игре с "Прометеем" - 65:64. Коллективы на своем пути одолели в Киеве "Старый Луцк" и "Киев-Баскет" соответственно.
Главным героем матча стал защитник Днепра Максим Закурдаев, который набрал в финальном матче 22 очка, реализовав 3 из 8 трехочковых. У Прометея 13 очков, 5 подборов и 3 передачи набрал разыгрывающий Игорь Климов.
Этот столичный финал стал 5-м победным для "Днепра". "Прометей" проиграл свой дебютный финал в истории.
Кубок Украины. Финал
Киев, ПС Венето-Спорт
Прометей - Днепр 64:65 (8:16, 22:14, 16:27, 18:8)
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