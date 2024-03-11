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НБА. Сакраменто с Ленем не смог обыграть Хьюстон, Лейкерс одержал уверенную победу над Миннесотой
Результаты матчей НБА
Getty Images/Global Images Ukraine
11 марта в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было проведено восемь матчей.
Все результаты игрового дня НБА 11 марта
"Сакраменто Кингз" — "Хьюстон Рокетс" — 104:112.
"Майами Хит" — "Вашингтон Уизардс" — 108:110.
"Орландо Мэджик" — "Индиана Пэйсерс" — 97:111.
"Атланта Хоукс" — "Нью-Орлеан Пеликанс" — 103:116.
"Кливленд Кавальерс" — "Бруклин Нетс" — 101:120.
"Оклахома-Сити Тандер" — "Мемфис Гриззлиз" — 124:93.
"Нью-Йорк Никс" — "Филадельфия Сиксерс" — 73:79.
"Лос-Анджелес Лейкерс" — "Миннесота Тимбервулвз" — 120:109.
В регулярном чемпионате НБА "Сакраменто" уступил "Хьюстону" 104:112. Украинский центровой Алексей Лень провел на площадке 5 минут, за которые набрал 4 очка (2/2 двухочковых), собрал 1 подбор, отдал 1 передачу.
Тяжёлый форвард, один из лидеров "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвис стал первым игроком в истории лиги, которому удалось в одном матче оформить 27 очков (9 из 17 с игры, 9 из 13 — штрафные), 25 подборов, семь перехватов, пять результативных передач и три блок-шота.
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