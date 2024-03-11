НБА. Сакраменто с Ленем не смог обыграть Хьюстон, Лейкерс одержал уверенную победу над Миннесотой

11 марта в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было проведено восемь матчей.

Все результаты игрового дня НБА 11 марта

"Сакраменто Кингз" — "Хьюстон Рокетс" — 104:112.

"Майами Хит" — "Вашингтон Уизардс" — 108:110.

"Орландо Мэджик" — "Индиана Пэйсерс" — 97:111.

"Атланта Хоукс" — "Нью-Орлеан Пеликанс" — 103:116.

"Кливленд Кавальерс" — "Бруклин Нетс" — 101:120.

"Оклахома-Сити Тандер" — "Мемфис Гриззлиз" — 124:93.

"Нью-Йорк Никс" — "Филадельфия Сиксерс" — 73:79.

"Лос-Анджелес Лейкерс" — "Миннесота Тимбервулвз" — 120:109.

В регулярном чемпионате НБА "Сакраменто" уступил "Хьюстону" 104:112. Украинский центровой Алексей Лень провел на площадке 5 минут, за которые набрал 4 очка (2/2 двухочковых), собрал 1 подбор, отдал 1 передачу.

Тяжёлый форвард, один из лидеров "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвис стал первым игроком в истории лиги, которому удалось в одном матче оформить 27 очков (9 из 17 с игры, 9 из 13 — штрафные), 25 подборов, семь перехватов, пять результативных передач и три блок-шота.