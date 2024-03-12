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НБА и ФИБА могут создать новый европейский турнир
Сейчас организации изучают финансовую сторону
фото - Getty Images
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) совместно с Международной федерацией баскетбола (ФИБА) обсуждают создание нового европейского клубного турнира. Об этом информирует Sportico.
За счёт этого НБА сможет составить конкуренцию Евролиге. В феврале НБА стала сотрудничать с инвестиционным банком Raine Group с целью оценки возможностей лиги в Европе.
Также сообщается, что рассматривается возможность международного соревнования с участием команд из Европы и других регионов мира.
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terber (ternopil)
12.03.2024 в 21:01
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