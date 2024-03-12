НБА и ФИБА могут создать новый европейский турнир

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) совместно с Международной федерацией баскетбола (ФИБА) обсуждают создание нового европейского клубного турнира. Об этом информирует Sportico.

За счёт этого НБА сможет составить конкуренцию Евролиге. В феврале НБА стала сотрудничать с инвестиционным банком Raine Group с целью оценки возможностей лиги в Европе.

Также сообщается, что рассматривается возможность международного соревнования с участием команд из Европы и других регионов мира.