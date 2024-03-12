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НБА и ФИБА могут создать новый европейский турнир

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НБА и ФИБА могут создать новый европейский турнир

фото - Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) совместно с Международной федерацией баскетбола (ФИБА) обсуждают создание нового европейского клубного турнира. Об этом информирует Sportico.

За счёт этого НБА сможет составить конкуренцию Евролиге. В феврале НБА стала сотрудничать с инвестиционным банком Raine Group с целью оценки возможностей лиги в Европе.

Также сообщается, что рассматривается возможность международного соревнования с участием команд из Европы и других регионов мира.

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Комментарии
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terber (ternopil)
12.03.2024 в 21:01
з супер лігою по футболу успокоїлись переключились на баскетбол)
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Комментарии 1
terber (ternopil)
12.03.2024 в 21:01
з супер лігою по футболу успокоїлись переключились на баскетбол)
Ответить
0
0

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