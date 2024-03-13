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Стефен Карри приступил к полноценным тренировкам
Баскетболист восстановился от травмы
фото - Getty Images
Разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри официально допущен к полноценным тренировкам. Об этом пишет официальный аккаунт команды в соцсети Х (ранее Twitter).
Стефен Карри присоединится к командным тренировкам только в пятницу, поэтому на площадке он, скорее всего, появится на игре с "Лос-Анджелес Лейкерс", которая состоится в это воскресенье, 17 марта.
Напомним, 35-летний Карри травмировал правый голеностоп во время четвёртой четверти игры "Голден Стэйт Уорриорз" с "Чикаго Буллз", которая состоялась в пятницу, 8 марта.
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