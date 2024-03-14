Лука Дончич повторил рекорд Майкла Джордана

Защитник "Даллас Маверикс" Лука Дончич стал третьим игроком в истории с семью трипл-даблами подряд с 20+ очками. В матче с "Голден Стэйт Уорриорз" он прервал эту серию, так как был вынужден покинуть площадку за 6:46 до конца матча из-за неприятных ощущений в подколенном сухожилии.

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Ранее добиться такого результата удавалось Оскару Робертсону в 1961 году и Майклу Джордану в 1989-м. В их активе также было по семь трипл-даблов.

Отметим, сегодня, 14 марта, команда Дончича одержала победу над "Стэйт Уорриорз" со счётом 109:99.