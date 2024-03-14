  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Лука Дончич повторил рекорд Майкла Джордана
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лука Дончич повторил рекорд Майкла Джордана

Баскетбол
Обновлено

Подобное достижение покорилось и Оскару Робертсону в 1961 году

Лука Дончич повторил рекорд Майкла Джордана

Фото: Blaze Trends

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Защитник "Даллас Маверикс" Лука Дончич стал третьим игроком в истории с семью трипл-даблами подряд с 20+ очками. В матче с "Голден Стэйт Уорриорз" он прервал эту серию, так как был вынужден покинуть площадку за 6:46 до конца матча из-за неприятных ощущений в подколенном сухожилии.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Ранее добиться такого результата удавалось Оскару Робертсону в 1961 году и Майклу Джордану в 1989-м. В их активе также было по семь трипл-даблов.

Отметим, сегодня, 14 марта, команда Дончича одержала победу над "Стэйт Уорриорз" со счётом 109:99.

По теме
yellow-arrow
Стефен Карри приступил к полноценным тренировкам
yellow-arrow
НБА. Сакраменто не заметил Милуоки, Бостон одолел Юту
yellow-arrow
Прометей покидает Еврокубок в четвертьфинале
Даллас Мэверикс Даллас Маверикс
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости