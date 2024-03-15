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Управленец одного из клубов НБА высказался о возможном дебюте сына Леброна Джеймса в лиге

Баскетбол

Ранее появились слухи, что Бронни может покинуть университетскую команду

Управленец одного из клубов НБА высказался о возможном дебюте сына Леброна Джеймса в лиге

Фото: peoples

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Неназванный управленец клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) из Восточной конференции высказался по поводу ситуации вокруг сына лёгкого форварда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса — Бронни. В частности, менеджер оценил вероятность попадания Бронни в НБА через драфт.

"Я не знаю, настроен ли он покинуть университет. Но я знаю, что некоторые команды рассмотрят возможность его выбора на драфте в надежде, что они также смогут подписать Леброна. Думаю, многие готовятся к тому, что Бронни по итогам заявится на драфт.

Большинство команд, даже если вероятность прихода Леброна составит 1%, может рассмотреть этот вариант. Я удивлюсь, если он не выставит свою кандидатуру. Он останется дома тогда? Я не знаю", — приводит слова управленца ESPN US.

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