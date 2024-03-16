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НБА. Атланта минимально уступает Юте, победы Финикс и Майами

Баскетбол

Результаты тура НБА

НБА. Атланта минимально уступает Юте, победы Финикс и Майами

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 15 на 16 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результат:

"Детройт" – "Майами"

95 – 108 (28-27; 26-29; 18-28; 23-24)

"Шарлотт" – "Финикс"

96 – 107 (26-28; 19-26; 22-38; 29-15)

"Торонто" – "Орландо"

103 – 113 (27-24; 21-26; 25-34; 30-29)

"Нью-Орлеан" – "Клипперс"

112 – 104 (20-22; 30-22; 32-36; 30-24)

"Сан-Антонио" – "Денвер"

106 – 117 (18-37; 31-21; 30-28; 27-31)

"Юта" – "Атланта"

124 – 122 (34-28; 27-34; 37-34; 26-26)

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