Центровой и лидер "Филадельфии Сиксерс" Джоэл Эмбиид вернулся к тренировкам после травмы колена. Об этом на своей странице в социальных сетях написал известный обозреватель Кейт Помпей.

Сообщается, что Эмбиид вернётся в строй в первую или вторую неделю апреля.

Напомним, Эмбиид получил повреждение после падения на левую ногу форварда "Голден Стэйт Уорриорз" Жонатана Куминга во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации в конце января.