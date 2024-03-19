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Джоэл Эмбиид вернулся к тренировкам после травмы
Центровой может сыграть в ближайшем матче
Фото: WHYY
Центровой и лидер "Филадельфии Сиксерс" Джоэл Эмбиид вернулся к тренировкам после травмы колена. Об этом на своей странице в социальных сетях написал известный обозреватель Кейт Помпей.
Сообщается, что Эмбиид вернётся в строй в первую или вторую неделю апреля.
Напомним, Эмбиид получил повреждение после падения на левую ногу форварда "Голден Стэйт Уорриорз" Жонатана Куминга во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации в конце января.
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