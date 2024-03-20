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Лука Дончич отдал невероятную передачу со своей половины поля

Баскетбол

Команда увеличила отрыв в счете благодаря заброшенному броску

Лука Дончич отдал невероятную передачу со своей половины поля

Фото: Sportskeeda

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором "Сан-Антонио Спёрс" принимал "Даллас Маверикс".

Разыгрывающий, лидер "Далласа" Лука Дончич на старте игры стал автором эффектного момента, отдав результативную передачу через всю площадку на лёгкого форварда Деррика Джонса-младшего.

В нынешнем сезоне 25-летний словенский баскетболист принял участие в 59 матчах, набирая в среднем 34,4 очка, 9,7 результативной передачи и девять подборов.

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Лука Дончич
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