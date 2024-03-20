Лука Дончич отдал невероятную передачу со своей половины поля

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором "Сан-Антонио Спёрс" принимал "Даллас Маверикс".

Разыгрывающий, лидер "Далласа" Лука Дончич на старте игры стал автором эффектного момента, отдав результативную передачу через всю площадку на лёгкого форварда Деррика Джонса-младшего.

В нынешнем сезоне 25-летний словенский баскетболист принял участие в 59 матчах, набирая в среднем 34,4 очка, 9,7 результативной передачи и девять подборов.