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Прометей разгромил эстонский клуб Рапла, набрав более 100 очков

Баскетбол
Обновлено

Украинский клуб выиграл все четверти

Прометей разгромил эстонский клуб Рапла, набрав более 100 очков

Фото: БК Прометей / Автор невідомий

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

"Прометей" проводил второй подряд поединок в рамках Латвийско-Эстонской лиги Pafbet с "АВИС Утилитас Рапла", и одержал победу со счетом - 102:61.

Уже в стартовой четверти украинская команда достигла отметки в "30+". Во второй 10-минутке "Прометей" не позволил сопернику изменить ход игры и перед большим перерывом увеличил свой гандикап до 25 очков.

После большого перерыва сопернику удалось немного выровнять игру во второй половине, однако украинская команда вновь сумела взять верх над соперником.

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В заключительной четверти "титаны" довели игру до уверенной победы.

20 марта. Латвийская-Эстонская баскетбольная лига

БК "АВИC УТИЛИТАС Рапла" (Эстония) - БК "Прометей" - 61:102 (13:30, 17:25, 19:21, 12:26)

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