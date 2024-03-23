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НБА. Бостон побеждает Детройт, Голден-Стейт уступают Индиане

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Бостон побеждает Детройт, Голден-Стейт уступают Индиане

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 22 на 23 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Детройт" – "Бостон"

102:129 (34:32, 19:37, 30:35, 19:25)

"Торонто" – "Оклахома"

103:123 (35:28, 21:35, 22:26, 25:34)

"Майами" – "Новый Орлеан"

88:111 (20:21, 22:25, 24:30, 22:35)

"Миннесота" – "Кливленд"

104:91 (25:20, 21:29, 26:17, 32:25)

"Сан-Антонио" - "Мемфис"

97:99 (30:18, 14:25, 24:28, 29:28)

"Голден Стейт" – "Индиана"

111:123 (38:38, 29:28, 21:36, 23:21

"Портленд" - "Клипперс"

117:125 (27:42, 26:28, 27:31, 37:24)

"Лейкерс" - "Филадельфия"

101:94 (24:23, 26:29, 25:24, 26:18)

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