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НБА. Бостон побеждает Детройт, Голден-Стейт уступают Индиане
Результаты тура НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 22 на 23 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Детройт" – "Бостон"
102:129 (34:32, 19:37, 30:35, 19:25)
"Торонто" – "Оклахома"
103:123 (35:28, 21:35, 22:26, 25:34)
"Майами" – "Новый Орлеан"
88:111 (20:21, 22:25, 24:30, 22:35)
"Миннесота" – "Кливленд"
104:91 (25:20, 21:29, 26:17, 32:25)
"Сан-Антонио" - "Мемфис"
97:99 (30:18, 14:25, 24:28, 29:28)
"Голден Стейт" – "Индиана"
111:123 (38:38, 29:28, 21:36, 23:21
"Портленд" - "Клипперс"
117:125 (27:42, 26:28, 27:31, 37:24)
"Лейкерс" - "Филадельфия"
101:94 (24:23, 26:29, 25:24, 26:18)
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