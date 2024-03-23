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Лейкерс побили рекорд клуба, который держался почти три десятилетия

Баскетбол
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Исторический день для команды

Лейкерс побили рекорд клуба, который держался почти три десятилетия

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации "Лос-Анджелес Лэйкерс" установил новый рекорд. Произошло это во время матча регулярного чемпионата против "Филадельфии".

Защитник команды Д'Анджело Расселл довел свой показатель трехочковых бросков до 187, чем установил новый рекорд клуба. Предыдущее достижение принадлежало Нику Ван Экселему в сезоне 1994/1995 (183 попадания в течение 80 матчей).

Отметим, что в этом сезоне Рассел реализует 42,3% 3-очковых бросков.

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