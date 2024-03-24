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Украинка Алина Ягупова в составе Валенсии выиграла Кубок Испании по Баскетболу
Капитан женской сборной Украины помогла добыть Валенсии первый Кубок Королевы Испании
Фото: з вільних джерел
Капитан женской сборной Украины Алина Ягупова в составе Валенсии выиграла Кубок Испании по Баскетболу. Впервые в своей истории коллектив завоевал Кубок Королевы Испании.
В финальном матче Валенсия обыграла Сарагосу 77:53. Ягупова за 34 минуты набрала 17 очков (3/12 двухочковые, 3/6 трехочковые, 2/3 штрафные), сделала 7 подборов, 2 передачи, 3 перехвата при 1 фоле и 2 потерях.
Всего в трех матчах Кубка Королевы Ягупова за 26.3 минут набирала 16.3 очка, 5.0 подбора, 1.0 передачу и 2.3 перехвата.
В чемпионате Испании по баскетболу "Валенсия" идет на втором месте после 25 матчей. Регулярный сезон завершится 20 апреля.
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