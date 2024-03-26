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Леброн Джеймс пропустит матч с Милуоки Бакс

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Баскетболист получил травму

Леброн Джеймс пропустит матч с Милуоки Бакс

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Игрок Национальной Баскетбольной Ассоциации (НБА) и лидер команды "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс будет вынужден пропустить предстоящую игру с клубом "Милуоки Бакс", которая состоится завтра, 27 марта, из-за травмы левого голеностопа. Об этом пишет инсайдер НБА Эдриан Войнаровски.

Напомним, что на данный момент "Лос-Анджелес Лейкерс" занимают 9-ю позицию в турнирной таблице Западной Конференции НБА. "Лейкерс" ведут серию побед из трёх матчей. В последней игре "Лос-Анджелес Лейкерс" победили команду "Индиану Пэйсерс" со счётом 150:145.

Леброн Джеймс в среднем за текущий сезон набирает 25.4 очков, делает 7.2 подборов.

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