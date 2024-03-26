Леброн Джеймс пропустит матч с Милуоки Бакс

Игрок Национальной Баскетбольной Ассоциации (НБА) и лидер команды "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс будет вынужден пропустить предстоящую игру с клубом "Милуоки Бакс", которая состоится завтра, 27 марта, из-за травмы левого голеностопа. Об этом пишет инсайдер НБА Эдриан Войнаровски.

Напомним, что на данный момент "Лос-Анджелес Лейкерс" занимают 9-ю позицию в турнирной таблице Западной Конференции НБА. "Лейкерс" ведут серию побед из трёх матчей. В последней игре "Лос-Анджелес Лейкерс" победили команду "Индиану Пэйсерс" со счётом 150:145.

Леброн Джеймс в среднем за текущий сезон набирает 25.4 очков, делает 7.2 подборов.