  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. ВИДЕО. Леброн Джеймс исполнил эффектный данк в матче с Мемфисом
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ВИДЕО. Леброн Джеймс исполнил эффектный данк в матче с Мемфисом

Баскетбол
Обновлено

Басктболист отметился красивым данком

ВИДЕО. Леброн Джеймс исполнил эффектный данк в матче с Мемфисом

Фото: Sportscasting

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

28 марта состоялся матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором "Мемфис Гриззлиз" принимает "Лос-Анджелес Лейкерс". Победу одержали гости со счётом 124:136.

Ближе к концовке первой четверти лёгкий форвард и лидер "Лейкерс" Леброн Джеймс стал автором эффектного момента, исполнив в быстром отрыве аллей-уп данк. Примечательно, что передачу отдавал атакующий защитник Остин Ривз.

В нынешнем сезоне 39-летний Леброн принял участие в 62 матчах, набирая в среднем 25,4 очка, делая 8,1 результативной передачи и 7,2 подбора.

По теме
yellow-arrow
НБА. Хьюстон одержал 10-ю победу подряд, Бруклин в овертайме обыграл Вашингтон
yellow-arrow
Энтони Дэвис сыграл в 96 из последних 100 матчей Лейкерс
yellow-arrow
Леброн Джеймс: Мне нужно быть очень осторожным со своей лодыжкой, чтобы добраться до плей-офф
Лос-Анджелес Лейкерс
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости