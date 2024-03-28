ВИДЕО. Леброн Джеймс исполнил эффектный данк в матче с Мемфисом

28 марта состоялся матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором "Мемфис Гриззлиз" принимает "Лос-Анджелес Лейкерс". Победу одержали гости со счётом 124:136.

Ближе к концовке первой четверти лёгкий форвард и лидер "Лейкерс" Леброн Джеймс стал автором эффектного момента, исполнив в быстром отрыве аллей-уп данк. Примечательно, что передачу отдавал атакующий защитник Остин Ривз.

В нынешнем сезоне 39-летний Леброн принял участие в 62 матчах, набирая в среднем 25,4 очка, делая 8,1 результативной передачи и 7,2 подбора.