Виктор Вембаньяма повторил достижение Шакила О`Нила 31-летней давности

Центровой "Сан-Антонио Спёрс" Виктор Вембаньяма стал первым новичком с сезона-1992/1993, кому удалось набрать 300 блок-шотов и перехватов за сезон. Последний раз такое удавалось легендарному баскетболисту Шакилу О`Нилу (346).

Французу удалось достичь данной отметки в матче с "Ютой Джаз", где он отметился пятью блок-шотами. Всего на счету Вембаньямы 222 блок-шота и 79 перехватов в этом сезоне. Техасской команде удалось переиграть "Юту" со счётом 118:111.

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В свой первый сезон в лиге Виктор в среднем набирает 20,7 очка, делает 10,3 подбора, 3,5 блок-шота и 1,2 перехвата.